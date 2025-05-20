AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 AÖF final sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi finalleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Dönem sonu sınavlarına sayılı günler kala, sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Yüz yüze uygulanacak AÖF finallerinde, her bir sınav 20 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 30 dakikadır. Peki, "AÖF final sınavı ne zaman?" İşte 2025 AÖF sınav tarihleri...
AÖF bahar dönemi final sınavı için geri sayım sürüyor. Finallere kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF final tarihlerini gündemine aldı. AÖF sınavları Cumartesi ve Pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.
Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Anadolu Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek. AÖF sınav yerleri, alternatif olarak e-Devlet sistemi üzerinden de öğrenilebilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı.
Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AÖF final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport vb.) mutlaka yanınızda olmalı.
Sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat, kulaklık gibi elektronik cihazların getirilmesi yasaktır.
Sınav süresince kopya çekmek, konuşmak veya kurallara aykırı davranışlar, sınavın geçersiz sayılmasına neden olabilir.
YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek.