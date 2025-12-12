Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav sonuç tarihi 2025: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav sonuç tarihi 2025: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde tarihleri arasında tamamlandı. Gerçekleşen sınavın ardından gözler AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 12.12.2025 - 00:24 Güncelleme: 12.12.2025 - 00:25
        1

        AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Belirlenen tarihlerde sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF vize sonuçları için gözünü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği gibi ara sınavlar not ortalamasını yüzde 30, dönem sonu final sınavı ise yüzde 70’i etkilemektedir. Peki, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları (öğrenci numaraları) ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilmektedir.

        3

        AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        4

        AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

        Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

        Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

        5

        2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025

        Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

        Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

        Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

        AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

