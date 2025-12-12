AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Belirlenen tarihlerde sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF vize sonuçları için gözünü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği gibi ara sınavlar not ortalamasını yüzde 30, dönem sonu final sınavı ise yüzde 70’i etkilemektedir. Peki, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...