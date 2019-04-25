Merakla beklenen AÖF vize sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilmeniz için Anadolu Mobil uygulamasını indirmeniz gerek. İlerleyen saatlerde https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresinden de sorgulama mümkün olacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2019 SORGULAMA

AÖF sınav sonuçlarınız Anadolu Mobil'de açıklandı!

Güncel mobil uygulama için;

IOS için: Tıklayınız

Android için: Tıklayınız

Not: Sonuçlar otomasyon sistemine yüklendiğinde ayrıca sayfamızdan duyurulacaktır.

Sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilmeniz için Anadolu Mobil uygulamanızı güncellemeyi unutmayalım.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF'E KAYIT OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

- En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

- Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

- Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.