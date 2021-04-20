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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için heyecan dorukta. Dün sona eren sınavlarda ter döken binlerce öğrenci, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı aramaları yapmaya devam ediyor. Peki merakla beklenen 2021 AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 19 Nisan'da sona erdi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erdi. Sonuçların kesin olarak ne zaman açıklanacağı henüz Anadolu Üniversitesi Açıköğeretim Fakültesi tarafından duyurulmadı.

Ancak geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

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