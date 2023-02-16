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AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final bahar dönemi sınavlarına ilişkin aramalar hızlanmış durumda. Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri nedeniyle sınav tarihleri değişen ve yeni tarihlerin de açıklanmadığı AÖF sınavlarının nasıl yapılacağına dair son bilgileri bir araya getirdik...

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  • AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

    2022-2023 AÖF güz dönemi sınavlarının Ocak ayında tamamlanmasının ardından gözler bahar dönemi sınav tarihlerine ve sınavların nasıl yapılacağına çevrildi. Söz konusu konularla ilgili gelişmeleri derledik! İşte, detaylar...
  • AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

     
  • AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

    Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.

     
  • AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

    ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

    Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

     
  • AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

    Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir.

    Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

     
  • AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. 

     
  • AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

    Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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