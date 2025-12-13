Habertürk
Habertürk
        AÖF sonuç tarihi: AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları ne zaman belli olacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı

        AÖF sonuç tarihi: AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuç takibi başladı. 6-7 Aralık tarihlerinde yapılan güz dönemi sınavlarının ardından adaylar, üniversiteden gelecek resmi açıklamaya odaklanırken AÖF vize sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceği merak konusu oldu. Öğrenciler, sonuçların açıklanacağı günle birlikte sınav sürecine dair ayrıntıları yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 18:24 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:24
        AÖF sonuç tarihi
        AÖF güz dönemi ara sınavlarının sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenciyi sonuç heyecanı sardı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Aralık’ta düzenlenen vize sınavlarının ardından, sonuçların açıklanma tarihi ve soru-cevap anahtarına ilişkin bilgiler gündemin üst sıralarına taşındı. Öğrenciler, 2025 AÖF sınav takvimine dair güncel duyurular için resmi kanallardan gelecek haberleri bekliyor. Detaylar haberimizde…

        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

        AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

        AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.

        AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

        Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı. Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:

        Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026

        Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026

        Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

