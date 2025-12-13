AÖF güz dönemi ara sınavlarının sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenciyi sonuç heyecanı sardı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Aralık’ta düzenlenen vize sınavlarının ardından, sonuçların açıklanma tarihi ve soru-cevap anahtarına ilişkin bilgiler gündemin üst sıralarına taşındı. Öğrenciler, 2025 AÖF sınav takvimine dair güncel duyurular için resmi kanallardan gelecek haberleri bekliyor. Detaylar haberimizde…

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

REKLAM

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.

AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı. Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:

Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026