Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Güz dönemi AÖF vize sonuçları ne zaman belli olacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı

        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açıköğretim öğrencilerinin merakla beklediği AÖF güz dönemi vize sonuçları için geri sayım başladı. 6-7 Aralık tarihlerinde yapılan sınavların ardından gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek aaçıklamaya çevrildi. Binlerce aday, "AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, üniversitenin takvimine ilişkin beklentiler de artmış durumda. İşte AÖF sınav süreçlerine dair son bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 09.12.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz dönemi vizeleri tamamlandı ve sonuç heyecanı öğrencileri sardı. 6-7 Aralık’ta gerçekleştirilen sınavların ardından, soru ve cevapların paylaşılacağı tarih ile sonuç açıklama süreci en çok araştırılan konular arasına girdi. 2025 AÖF sınav sonuçları için resmi duyuruyu bekleyen öğrenciler, açıklamanın ne zaman yapılacağını öğrenmek için yoğun şekilde sorgulama yapıyor. AÖF sınav takvimiyle ilgili tüm gelişmeler haberimizde…

        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

        REKLAM

        AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

        AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.

        AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

        Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı. Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:

        Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026

        Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026

        Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı