Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz dönemi vizeleri tamamlandı ve sonuç heyecanı öğrencileri sardı. 6-7 Aralık’ta gerçekleştirilen sınavların ardından, soru ve cevapların paylaşılacağı tarih ile sonuç açıklama süreci en çok araştırılan konular arasına girdi. 2025 AÖF sınav sonuçları için resmi duyuruyu bekleyen öğrenciler, açıklamanın ne zaman yapılacağını öğrenmek için yoğun şekilde sorgulama yapıyor. AÖF sınav takvimiyle ilgili tüm gelişmeler haberimizde…

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.

AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı. Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:

Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025