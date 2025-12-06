Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, nereden bakılır?

        AÖF soruları ve cevapları 2025: AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. Sınavlarda her dersten 20 soru yer alıyor ve 30 dakika cevaplama süresi veriliyor. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ise tahmini puan hesaplaması yapmak istiyor. Bu sebeple soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2025 AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte AÖF soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru soruluyor. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversiteden gelecek duyurulara odaklanacak. Sınav değerlendirilirken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülecek. Peki, 2025 AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        2

        AÖF SINAVLARI BAŞLADI!

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        AÖF vize sınavlarının sabah oturumu saat 09.30'da, öğleden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.

        Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

        3

        AÖF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        AÖF soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        AÖF soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

        4

        AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        AÖF soruları ve cevapları, üniversitenin sosyal medya hesapları ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

        AÖF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.

        6

        2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025

        Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

        Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

        Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

        AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası