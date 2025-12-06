AÖF soruları ve cevapları 2025: AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. Sınavlarda her dersten 20 soru yer alıyor ve 30 dakika cevaplama süresi veriliyor. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ise tahmini puan hesaplaması yapmak istiyor. Bu sebeple soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2025 AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte AÖF soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru soruluyor. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversiteden gelecek duyurulara odaklanacak. Sınav değerlendirilirken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülecek. Peki, 2025 AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
AÖF SINAVLARI BAŞLADI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF vize sınavlarının sabah oturumu saat 09.30'da, öğleden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
AÖF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AÖF soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
AÖF soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AÖF soruları ve cevapları, üniversitenin sosyal medya hesapları ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.
2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025
Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026
Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026
Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026
AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026