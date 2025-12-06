Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru soruluyor. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversiteden gelecek duyurulara odaklanacak. Sınav değerlendirilirken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülecek. Peki, 2025 AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…