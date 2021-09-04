Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

AÖF yaz okulu geçme notu kaç? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde. Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı bugün saat 14:00'da yüz yüze gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler AÖF yaz okulu geçme notunu araştırıyor. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları ve geçme notu hakkında...

AÖF yaz okulu geçme notu kaç? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı, YÖK'ün kararı sonucunda yüz yüze olarak bugün gerçekleştirildi. Yaz okulu sınavından çıkan adaylar, sonuç belgelerine ne zaman ulaşacaklarını merak ediyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Açıköğretim yaz okulu sınavı sonuçları hakkında

AÖF SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün düzenlenen AÖF sınavının soruları ve cevaplarının 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce, yani önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukraynalı iş kadını Asonova Acahoba estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEM Estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
Sarıoğlan Barajı’nda kırmızı alarm! Balık ölümleri başladı - Haberler
GÜNDEM Sarıoğlan Barajı’nda kırmızı alarm! Balık ölümleri ...
AÖL yeni kayıt tarihi: 2021 AÖL kayıtları ne zaman? Açık Öğretim Lise kayıtları nasıl yapılır?
GÜNDEM AÖL yeni kayıt tarihi belli oldu!
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Üniversite e-kayıt ekranı
GÜNDEM Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle yapacağız
GÜNDEM Adalet Bakanı Gül: Yeni anayasayı milletimizle ...
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS tercih sonuçları 2021 tarihi hakkında
GÜNDEM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
FECİ ŞİDDET! Son dakika: Kadınların fotoğrafını çeken tacizciye mahalleliden dayak! - VİDEO HABERLERİ
GÜNDEM Kadınların fotoğrafını çekiyordu! Mahalleli fark ...
SON DAKİKA! Kuyumcuya giren silahlı soyguncu neye uğradığını şaşırdı! - HABERLER
GÜNDEM Kuyumcuya giren silahlı soyguncu neye uğradığını ...
CANİ BABA! Son dakika: Müzik açıp kızını yakarak öldürdü! - Haberler
GÜNDEM İşte cani babanın kızını yakmasının nedeni!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı! - VİDEO HABER
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.