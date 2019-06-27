AÖF yaz okulu kayıt son gün tarihi nedir? AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Soruları AÖF sınav sonuçları açıklanmasının ardından merak konusu oldu. İşte 2019 AÖF yaz okulu uygulamasıyla ilgili tüm merak edilenler...

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30’da gerçekleşecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülülecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi 24 Haziran 2019 Pazartesi - 28 Haziran 2019 Cuma olarak belirlendi.

Yaz Okulu Sınavı için sınav merkezi tercihleri 19 Temmuz'a kadar yapılabilinecek. AÖF yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okuluna Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrencilerin tamamı başvurabilir. Yaz okulunda en fazla 5 ders alınabilinir. Yaz okulunun başarı notuna etkisi %100’dür. Taban puan 30’dur. 30’dan az alan öğrenci dersten kalır. 30 ve yukarı not alan öğrenci başarı notunun karşılığa göre harf notunu alır. Koşullu geçer notu alan öğrencinin ortalaması 2.00 ve üzeriyse dersten geçer, 2.00 altındaysa ortalamasını yükseltene kadar derse uyarı verilir.

AÖF YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir:

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci toplam: 160,00 TL

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci toplam: 175,00 TL

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci toplam: 190,00 TL

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci toplam: 205,00 TL

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci toplam: 220,00 TL öder.

Ayrıca; İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından,

03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden ise yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

Yaz okulu için yatırılan Öğretim Gideri tutarı iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt işleminden vazgeçilemez. Ancak seçilen ders açılmazsa ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim gideri tutarının tamamı iade edilir.

NOT: Öğrenciler yaz okulu ile ilgili sorularının cevaplarını (aosdestek.anadolu.edu.tr) üzerinden ya da İletişim ve Çözüm Masası üzerinden sorarak yanıt alabilirler.