AÖF yaz okulu sınavı yaklaşıyor. AÖF yaz okulu kayıtları Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzla kesinlik kazandı ve tamamlandı. Adaylar yaz okulu için; ders seçimi, ücret ödeme, otomasyon kaydı kontrolü olmak üzere farklı aşamalardan geçti. Gözler ise sınav tarihine çevrildi. İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...