Geri sayım! Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı ne zaman?
Gözler Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav tarihine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri kesinlik kazandı. Bilindiği gibi, AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapıldı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yaz okulu maratonu başlıyor. Yayımlanan 2024 takvimine göre, kayıtlar tamamlanırken sınav tarihi gündeme geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
AÖF yaz okulu sınavı yaklaşıyor. AÖF yaz okulu kayıtları Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzla kesinlik kazandı ve tamamlandı. Adaylar yaz okulu için; ders seçimi, ücret ödeme, otomasyon kaydı kontrolü olmak üzere farklı aşamalardan geçti. Gözler ise sınav tarihine çevrildi. İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi ile beraber AÖF yaz okulu sınav tarihi belli olmuştu.
Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM YAZ OKULU SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.