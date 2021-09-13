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AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları sınıf tekrarı yapmamak isteyen veya eksik kalan derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına giren öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları ve AÖF yaz okulu geçme notuyla ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık üniversite öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını sorgularken bir yandan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli değil. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖF SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sınavlarınızda her bir ders 30 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 40 dakika olacaktır. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

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YORUMLAR

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