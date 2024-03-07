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        Haberler Gündem AÖL 2. dönem sınav tarihi: 2024 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?

        AÖL 2. dönem sınav tarihi: 2024 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem ilk kayıt işlemleri, 4-22 Ocak tarihleri arasında, kayıt yenileme işlemleri ise 4 Ocak - 5 Şubat'ta sona erdi. Kayıt yenileme sürecinin sona ermesinin ardından, AÖL 2. dönem sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. 3 oturum şeklinde uygulanan AÖL sınavları, 20 sorudan oluşmaktadır. İşte 2024 AÖL 2. dönem sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 22:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:58
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        AÖL 2. dönem sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını tamamlayan öğrenciler AÖL 2. dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladı. AÖL sınav giriş belgeleri 11 Mart tarihinde öğrencilerin erişimine sunulacak. Peki, "2024 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" İşte detaylar...

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        AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

        MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınavları:

        Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da olacak.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

        Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.

        4

        AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

        5

        17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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