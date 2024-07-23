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        Haberler Bilgi Gündem AÖL 3. dönem sınav soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2024 AÖL 3. dönem sonuçları açıklandı mı, sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

        AÖL 3. dönem sınav soru ve cevap anahtarı: 2024 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. 3 oturum şeklinde uygulanan açık lise sınavlarının ardından, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açık lise öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. 100 puan üzerinden değerlendirilecek AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte 2024 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 19:26 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:24
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        AÖL 3. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20-21 Temmuz tarihlerinde sınava katılım gösteren adaylar, puan hesabı yapmak için AÖL sınav soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

        AÖL 3. dönem sınavı soru ve cevapları odsgm.meb.gov.tr üzerinden erişime sunuldu.

        AÖL SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.

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        AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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