Galatasaray'dan Emerson hamlesi: Sağ beke de kiralık formülü!

Kariyerinde Barcelona, Real Betis ve Tottenham gibi kulüpler de bulunan Brezilyalı savunmacı Ağustos 2024’te İtalya’nın yolunu tutmuştu. Sağ stoper ve orta sahanın sağında da oynayabilen Emerson bu yaz 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Milan’a transfer olmuştu.

Bu sezon 25 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı gol ya da asist katkısı sunamadı.