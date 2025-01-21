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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sözcü yazarı Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor | Son dakika haberleri

        Sözcü yazarı Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor

        Türkiye bugün güne büyük bir faciayla uyandı. Bolu Kartalkaya'daki yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Sözcü Gazetesi, yazarları Nedim Türkmen'e de ulaşılamadığını aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:03
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        Sözcü yazarı Türkmen'e ulaşılamıyor
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        Sabah saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin sabah 03.27'de başlayan yangına müdahalesi sürerken Sözcü Gazetesi, yazarları Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde olduğunu duyurdu.

        Sözcü'de yer alan habere göre ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamıyor. Yakınları, çevre hastanelerde de Nedim Türkmen ile ilgili herhangi bir iz bulamadı.

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