Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL kayıt takvimi tarihleri: 2025-2026 AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖL kayıt takvimi: 2025-2026 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor?

        AÖL kayıt takvimi: AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?

        Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem heyecanı başladı. Binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte başvuru takvimi ve izlenecek adımlar netlik kazanacak. Peki, AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 19:45 Güncelleme: 31.08.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde geçerli olacak kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin ayrıntılar kısa süre içinde duyurulacak. Açık lise öğrencileri ve ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, sürecin başlamasını yakından takip ediyor. İşte merak edilenler...

        2

        AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

        2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri henüz belli olmadı.

        Geçtiğimiz yıl ilk kayıt işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

        3

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu doğrultusunda yapılacaktır.

        Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, belirlenen ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

        2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri ve yeni kayıt kılavuzu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!