AÖL kayıt tarihleri 2025: AÖL kayıtları ne zaman bitiyor ve açık lise kayıtları nasıl yapılır?

AÖL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ücreti, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 400 TL olarak belirlendi. Bu ücret, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için geçerli olup, ödemeler https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden kredi kartıyla ya da Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanallarıyla yapılabiliyor. Öğrencilerin kayıt sürecini tamamlayabilmesi için bu ücreti belirtilen tarihler arasında yatırması gerekiyor; güncel takvim ve ek detaylar için MEB’in resmi duyuruları takip edilmelidir.