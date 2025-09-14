AÖL kayıt tarihleri 2025: AÖL kayıtları ne zaman bitiyor ve açık lise kayıtları nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt tarihleri 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte gündeme geliyor. Lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyenler ile hâlihazırda açık lisede okumakta olan öğrenciler, yeni dönem için AÖL kayıtları ne zaman başlıyor merak ediyor. İşte AÖL kayıt sürecine dair detaylar
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
3 Eylül 2025 tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
AÖL KAYIT ÜCRETİ
AÖL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ücreti, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 400 TL olarak belirlendi. Bu ücret, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için geçerli olup, ödemeler https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden kredi kartıyla ya da Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanallarıyla yapılabiliyor. Öğrencilerin kayıt sürecini tamamlayabilmesi için bu ücreti belirtilen tarihler arasında yatırması gerekiyor; güncel takvim ve ek detaylar için MEB’in resmi duyuruları takip edilmelidir.