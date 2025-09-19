AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 2025-2026 kayıt yenileme tarihleri yeni eğitim öğretimle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi tarafından kayıt yenileme tarihleri paylaşıldı. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihi 2025-2026 en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB Çalışma Takvimi ile birlikte AÖL kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. Peki, 2025 – 2026 Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman?
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlamıştır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL sınav tarihleri şöyle olacak;
1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR, NEREDEN YATAR?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatırabilecektir.