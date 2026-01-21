AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına göre mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrencilerin kayıt yenilemesi gerekecek. Bu kapsamda "AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl, nereden yapılacak, son tarih ne zaman?" soruları gündeme geldi. İşte AÖL 2.dönem sınav takvimi ile birlikte kayıt yenileme tarihleri
Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınav sonuçları 20 Ocak itibarıyla açıklandı. Sınavların sonucunda mezun olan öğrenciler dışındaki tüm öğrenciler, 20 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini yapacak. AÖL ikinci dönem sınavları ise 14-15 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl, nereden yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde...
AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 Salı günü açıklandı.
Sınav sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek.
AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yaptırabilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda.
Ücret muafiyeti kapsamında bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleriyle irtibata geçmeleri gerekiyor.
Bu öğrencilerin, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını ibraz etmeleri, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol etmeleri ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını onaylamaları isteniyor.
AÖL İKİNCİ DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL takvimine göre: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.