Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınav sonuçları 20 Ocak itibarıyla açıklandı. Sınavların sonucunda mezun olan öğrenciler dışındaki tüm öğrenciler, 20 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini yapacak. AÖL ikinci dönem sınavları ise 14-15 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl, nereden yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde...