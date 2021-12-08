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Haberler Gündem Eğitim AÖL sınav giriş: AÖL sınavları ne zaman bitecek? AÖL online sınav
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AÖL sınav giriş: AÖL sınavları ne zaman bitecek? AÖL online sınav tarihleri

Açık Lise sınavları 4 Aralık'ta başlamıştı. 10 Aralık'ta sona erecek AÖL sınavlarına henüz katılım sağlamamış öğrenciler Açık Lise online sınav giriş ekranını araştırıyor. İşte AÖL sınav giriş ekranı...

AÖL sınav giriş: AÖL sınavları ne zaman bitecek? AÖL online sınav

Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı. AÖL öğrencileri sınava giriş ekranını ve sınavların ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 04.12.2021 (saat 09.30’dan) - 10.12.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÖL SINAVLARI AÇIKLAMASI!

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

AÖL ONLİNE SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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