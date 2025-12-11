Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri belli oldu. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek Açık Lise sınavı, Aralık ayında yapılacak. Geri sayım sürerken gözler AÖL sınav yerleri için MEB’den gelecek açıklamalara çevrildi. Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi ile sınava girebilecek. Peki MEB AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...