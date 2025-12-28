Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuçları nasıl öğrenilir?

        AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuçları nasıl öğrenilir?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem Yazılı Sınavı, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulandı. AÖL sonuçlarının açıklanması için gözler MEB açıklamasına çevrildi. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuçları nasıl öğrenilir?

        Giriş: 28.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:52
        AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine sunuldu. Şimdi sıra AÖL sonuçlarında. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

        AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

        Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine sunuldu.

        Adaylar, bu tarihten itibaren soru ve cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan https://www.meb.gov.tr ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (ÖDSGM ) web adresi olan https://odsgm.meb.gov.tr üzerinden ulaşabileceklerdir.

        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

