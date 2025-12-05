AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi'nin 2025-2026 eğitim yılına ilişkin 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Takvimin duyurulmasıyla birlikte gözler, Aralık ayında yapılacak oturumların sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrenciler, sınav yerlerinin ne zaman erişime açılacağını merak ederken; sınavların bu yıl yüz yüze mi yoksa online mı gerçekleştirileceği sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...
Açıköğretim Lisesi öğrencilerini yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim yılı sınav takvimi belli oldu. MEB'in duyurusunun ardından binlerce öğrenci, 1. dönem sınavlarının yapılacağı okulların ve sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.
AÖL sınav giriş belgesine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranı üzerinden sorgulanabilecek.