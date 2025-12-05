Habertürk
Habertürk
        AÖL SINAV TAKVİMİ 2025 | AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında? AÖL sınavları hangi gün yapılacak?

        AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri

        Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi'nin 2025-2026 eğitim yılına ilişkin 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Takvimin duyurulmasıyla birlikte gözler, Aralık ayında yapılacak oturumların sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrenciler, sınav yerlerinin ne zaman erişime açılacağını merak ederken; sınavların bu yıl yüz yüze mi yoksa online mı gerçekleştirileceği sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 00:57 Güncelleme: 05.12.2025 - 00:57
        1

        Açıköğretim Lisesi öğrencilerini yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim yılı sınav takvimi belli oldu. MEB'in duyurusunun ardından binlerce öğrenci, 1. dönem sınavlarının yapılacağı okulların ve sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

        2

        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

        3

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.

        AÖL sınav giriş belgesine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

        4

        AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

        AÖL sınavları 3 oturumda uygulanacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

