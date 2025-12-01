AÖL sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında uygulanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık liselerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının hangi tarihte ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan AÖL duyurusu sonrasında, sınav tarihleri ve ayrıntıları belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?