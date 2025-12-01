Habertürk
        AÖL sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında uygulanacak?

        AÖL sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında uygulanacak?

        AÖL 1. dönem sınav tarihleri, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 AÖL sınav takvimi sonrasında, 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman?

        Giriş: 01.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:56
        1

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık liselerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının hangi tarihte ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan AÖL duyurusu sonrasında, sınav tarihleri ve ayrıntıları belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        2

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Detaylı AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;

        1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

        2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

        3

        AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        E-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,

        Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        4

        Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

