AÖL sınav tarihleri: MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yapmayan adaylar veya sınav ücretini yatırmayanlar sınavlara katılamayacak. Şimdi ise gözler Açık lise AÖL 1. dönem sınavları için tarihlere çevrildi. Peki MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?
AÖL sınav tarihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1. dönem açık lise sınavları aralık ayında yapılacak. İşte AÖL sınav tarihleri
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sınavlarının tarihini açıkladı. İlk oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Aynı gün ikinci oturum ise saat 14.00’te başlayacak. Üçüncü oturum ise ertesi gün 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.Öğrenciler oturumlara belirlenen tarihlerde ve saatlerde katılarak sınavlarını tamamlayabilecekler.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖL sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerini sınav tarihinden önce temin etmek zorunda.
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sınavlarına ait sınav giriş belgelerini16 Aralık 2024 tarihinde erişime açacak.
Öğrenciler, sınav giriş belgelerine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden ulaşabilecekler. Sınav giriş belgesi sınavlara katılmak için zorunlu olduğundan, öğrencilerin mutlaka çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekmekte.