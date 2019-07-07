Açık Öğretim Lisesi sınavları 06 - 07 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmeye başlandı. 2018/3. dönem AÖL'de sınavlarında 2 oturum dün yapılmıştı. Öğrenciler son oturuma hazırlanıyor. AÖL sınavı bugün saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...
AÖL SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
AÖL sınavının son oturumu 7 Temmuz saat 14.00'te uygulanacak. Öğrenciler 2018/3 Dönem Sınavına, sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezleri ve okullarda girmek zorundadır. Sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaların okunması ve bu açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi öğrencilerin yararına olacaktır.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖL sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL MOBİL UYGULAMASI YAYINDA
Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi. Öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrenciler;
Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,
Dönem Bilgilerini görebilecek,
Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,
Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,
Ders Kitaplarını indirebilecek,
Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,
İş takvimini öğrenebileceklerdir.
NOT: 6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.
|AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ
|S.N.
|YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
|TARİHLER
|1
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|2
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|3
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|05 Aralık 2018
|4
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|08 Aralık 2018 Cumartesi
|09 Aralık 2018 Pazar
|5
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|6
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|7
|Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi
|10 Şubat 2019
|8
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|9
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|09 Ocak 2019
|10
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Şubat 2019
|11
|II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Nisan 2019
|12
|II. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Nisan 2019 Cumartesi
|07 Nisan 2019 Pazar
|13
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|30 Nisan 2019
|14
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri
|02/05/2019 - 14/05/2019
|15
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|02 Mayıs 2019
|16
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Mayıs 2019
|17
|III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Temmuz 2019
|18
|III. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Temmuz 2019 Cumartesi
|07 Temmuz 2019 Pazar
|19
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|01 Ağustos 2019
|20
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|21/08/2019 - 27/09/2019
|21
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|21/08/2019 - 27/09/2019
|22
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|21 Ağustos 2019
|23
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|18 Ekim 2019
|24
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|04 Aralık 2019
|25
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|07 Aralık 2019 Cumartesi
|08 Aralık 2019 Pazar
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