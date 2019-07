Açık Öğretim Lisesi sınavları 06 - 07 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmeye başlandı. 2018/3. dönem AÖL'de sınavlarında 2 oturum dün yapılmıştı. Öğrenciler son oturuma hazırlanıyor. AÖL sınavı bugün saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖL sınavının son oturumu 7 Temmuz saat 14.00'te uygulanacak. Öğrenciler 2018/3 Dönem Sınavına, sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezleri ve okullarda girmek zorundadır. Sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaların okunması ve bu açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi öğrencilerin yararına olacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL MOBİL UYGULAMASI YAYINDA

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi. Öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrenciler;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Ders Kitaplarını indirebilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,

İş takvimini öğrenebileceklerdir.

NOT: 6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.