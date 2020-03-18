AÖL sınav tarihleri öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Dünya genelinde yayılan ve ülkemizde de yayılan koronavirüs ardından alınan tedbirler nedeniyle 21-22 Mart tarihleri arasında yapılması beklenen AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla ertelendi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?



AÖL 2020 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

21-22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen AÖL sınavlarının Eylül ayına ertelendiği bildirildi. AÖL 2020 sınav tarihleri netleşir netleşmez haber sayfamızda da yer alacaktır.