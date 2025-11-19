AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB AÖL sınav tarihleri 2025
Açıköğretim Lisesi AÖL sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim 1.dönem sınavlarına girmeden önce AÖL giriş belgeleri temin edilmelidir. Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı Aralık ayında uygulanacak. Peki AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
AÖL sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, Aralık ayında yapılacak sınavlar için giriş belgelerini MEB’in resmi sistemi üzerinden alacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.