AÖL son kayıt tarihi 2026-2027: AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Kayıt işlemini tamamlamak isteyen öğrencilerin öncelikle AÖL kayıt ücretini yatırması ve ardından gerekli başvuru adımlarını tamamlaması gerekiyor. Özellikle kayıt yenileme yapacak öğrencilerin ders seçimi ve öğrencilik durumlarını sistem üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor. Peki AÖL kayıtları ne zaman, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır ve kayıt ücreti ne kadar? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinin tüm detayları...