AÖL son kayıt tarihi 2026-2027: AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam etmek veya ilk kez AÖL'ye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için kayıt süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme için son tarih belli oldu. Mevcut AÖL öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlayarak ders seçimi ve sınav işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlk kez kayıt yaptıracak adayların ise durumlarına göre Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen ücret 750 TL olarak açıklandı. Peki AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2026-2027 AÖL kayıt tarihleri, başvuru adımları ve kayıt ücretiyle ilgili merak edilenler...
Açık Öğretim Lisesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Kayıt işlemini tamamlamak isteyen öğrencilerin öncelikle AÖL kayıt ücretini yatırması ve ardından gerekli başvuru adımlarını tamamlaması gerekiyor. Özellikle kayıt yenileme yapacak öğrencilerin ders seçimi ve öğrencilik durumlarını sistem üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor. Peki AÖL kayıtları ne zaman, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır ve kayıt ücreti ne kadar? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinin tüm detayları...
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül 2026 tarihinde başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre AÖL kayıtları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Yeni kayıt yaptıracak adaylar ile mevcut öğrenciler işlemlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorunda olacak.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş veya beklemeli durumda bulunan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapabilecek. Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenciler AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrencilik bilgilerini kontrol ederek ders seçimlerini gerçekleştirebilecek. Ders seçimi ve kayıt durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi, öğrencinin dönem işlemlerinin tamamlanması açısından önem taşıyor.
AÖL YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kez kayıt yaptıracak adayların işlemleri öğrencinin durumuna göre Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak adayların gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen kayıt süresi içerisinde ilgili kuruma başvurmaları gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları taşıyan adaylar için bazı işlemler e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Kayıt sırasında adayın öğrenim durumuna göre diploma, tasdikname veya öğrenim belgesi gibi evraklar talep edilebiliyor.
AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. döneminde AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Öğrenciler ödemelerini MEB'in belirlediği ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirebilecek. Ücret muafiyeti kapsamında bulunan öğrenciler ise gerekli şartları belgelemeleri halinde kayıt ücretinden muaf tutulabilecek.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL sınav takvimi de öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Basılı evrakla yapılacak sınavların 20 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanırken e-Sınav uygulamasından yararlanacak öğrenciler için farklı tarihler uygulanacak. Öğrencilerin sınav giriş belgelerini ve sınav merkezi bilgilerini AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.