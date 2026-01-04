AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Açık Öğretim Lisesinde puanlama sistemi 100’lük puan sistemi üzerinden uygulanmaktadır.

Bu sistemde bir dersten başarılı sayılabilmek için adayların en az 45 puan elde etmesi gerekiyor.

Sınavlarda her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanıyor.