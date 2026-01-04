AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları sona erdi. Açık Öğretim Lisesinde puanlama sistemi 100'lük puan sistemi üzerinden uygulanmaktadır. Bu sistemde bir dersten başarılı sayılabilmek için adayların en az 45 puan elde etmesi gerekir. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları uygulandı. Gözler MEB’den gelecek AÖL sonuçları açıklandı duyurusuna çevrildi. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Açık Öğretim Lisesinde puanlama sistemi 100’lük puan sistemi üzerinden uygulanmaktadır.
Bu sistemde bir dersten başarılı sayılabilmek için adayların en az 45 puan elde etmesi gerekiyor.
Sınavlarda her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanıyor.
AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir.