Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları sona erdi. Açık Öğretim Lisesinde puanlama sistemi 100'lük puan sistemi üzerinden uygulanmaktadır. Bu sistemde bir dersten başarılı sayılabilmek için adayların en az 45 puan elde etmesi gerekir. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları uygulandı. Gözler MEB’den gelecek AÖL sonuçları açıklandı duyurusuna çevrildi. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Açık Öğretim Lisesinde puanlama sistemi 100’lük puan sistemi üzerinden uygulanmaktadır.

        Bu sistemde bir dersten başarılı sayılabilmek için adayların en az 45 puan elde etmesi gerekiyor.

        Sınavlarda her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanıyor.

        3

        AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü