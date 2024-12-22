AÖL soruları ve cevap anahtarları 2024 PDF: 1. dönem AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar, ülke genelinde toplam 3 oturumda düzenlendi. Akabinde ise gözler soru ve cevaplar için MEB'den gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. AÖL soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih MEB duyurusu ile belli olmuştu. Peki, 1. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2024 AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı…
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavlar, üç oturum halinde 81 ilde uygulandı. Ardından gözler AÖL soruları ve cevapları için MEB’den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2024 AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları görüntüleme ekranı…
2024-2025 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları tamamlandı.
1. Dönem Açık Lise sınavları, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturum halinde 81 ilde gerçekleştirildi.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu.
MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.
Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.