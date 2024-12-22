Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavlar, üç oturum halinde 81 ilde uygulandı. Ardından gözler AÖL soruları ve cevapları için MEB’den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2024 AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları görüntüleme ekranı…