        Apartman girişinde dehşet! Baldızını öldürüp, intihar etti | Son dakika haberleri

        Baldızını apartman koridorunda öldürüp, intihar etti

        Samsun'un İlkadım ilçesinde baldızı Nigar Arslan'ı (44) apartman koridorunda tabancayla vurarak öldüren Hasan Aydın (52), aynı silahla intihar etti.

        Giriş: 23.03.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Apartman girişinde dehşet! Baldızını öldürüp, intihar etti

        Samsun'daki olay, 22.00 sıralarında Kökçüoğlu Mahallesi Ara Sokak’taki apartmanda meydana geldi. Hasan Aydın, eşi N.A. ve baldızı Nigar Arslan ile birlikte annesini ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından Hasan Aydın, apartmandan çıktıkları sırada eşi N.A.’yı sokağa itip apartmanın kapısını kapattı. Hasan Aydın, iddiaya göre apartman koridorunda baldızı Nigar Arslan’ı başından, sırtından ve sol koltuk altından tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi göğüs ve boğazına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Arslan ve Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan ve Aydın’ın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın morguna götürüldü. Nigar Arslan'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
