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        Haberler Gündem 3. Sayfa Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu! | Son dakika haberleri

        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde apartman yöneticisi 60 yaşındaki Aydın Alkan'ı bıçakla yaralayıp, 55 yaşındaki eşi Hacer Alkan'ı boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Mert Serkan Lülleci 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:51
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        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
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        Zonguldak'ta kan donduran olay, 6 Ağustos 2022'de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

        Mert Serkan Lülleci (25), aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan'ın (60) eşi Hacer Alkan'a (55), bina girişinde bıçakla saldırdı.

        KADINI ÖLDÜRDÜ KOCASINI YARALADI

        Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybetti, Aydın Alkan yaralandı. Mert Serkan Lülleci tutuklanırken, azmettirmekle suçlanan babası İsmail Lülleci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        BABA VE OĞLU İÇİN AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

        Mert Serkan Lülleci ile babası İsmail Lülleci hakkında 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI

        Duruşmalarda, mahkemenin talebi üzerine sanık Mert Serkan Lülleci'ye yönelik akıl sağlığı raporu düzenlendi. Raporda Lülleci'nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin olduğu belirtildi.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mert Serkan Lülleci ile tutuksuz babası İsmail Lülleci ve yaralı kurtulan Aydın Alkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Aydın Alkan'ın avukatı, cinayeti İsmail Lülleci'nin azmettirdiğini öne sürerek, "Bu eylemin İsmail Lülleci'nin azmettirmesi ve tasarlanmak suretiyle yapıldığı açıktır. Her ne kadar mütalaada azmettirmekten beraat istenmişse de azmettirici olarak cezalandırılması için başka hangi delillerin olması gerektiğini anlamış değiliz. Sanıkların cezalandırılmasını ve İsmail Lülleci'nin tutuklanmasını talep ederiz" dedi.

        "SON SÖZÜM YOKTUR" DEDİ

        Suçlamayı kabul etmeyen İsmail Lülleci, beraatini talep etti. Savunması için söz verilen Mert Serkan Lülleci de "Beraatımı istiyorum" dedi. Avukat savunmalarının ardından son sözü sorulan Mert Serkan Lülleci, "Son sözüm yoktur" cevabını verdi.

        BABAYA BERAAT, OĞLUNA 'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

        Mahkeme heyeti, azmettiricilikle suçlanan İsmail Lülleci için delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Mert Serkan Lülleci ise Hacer Alkan'a karşı 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 20 yıl, Aydın Alkan'a karşı 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 'iyi hal' indirimi ile 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Lülleci'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek dava sonlandırıldı.

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