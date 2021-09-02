HABERTURK.COM

Apple’ın çatısı altında hizmet veren Beats, yeni kablosuz kulaklığı Beats Studio Buds’ı Türkiye’de satışa sundu. Beats’in yeni kulaklığı Zorlu Center’de düzenlenen ve Aztek Teknoloji Apple Marka ve Satış Direktörü Fatma Bayram’ın sunumuyla gerçekleştirilen lansman etkinliği ile tanıtıldı.

Kompakt tasarıma sahip Beats Studio Buds, iki bölmeli bir kasa içinde yer alan özel çift elemanlı diyafram tipi sürücüsü ile stereo ayırma özelliğine sahip sesler sağlıyor. Kulaklık, dijital işlemcisiyle de ses performansını yükseklik ve netlik bakımından optimize ederken aynı anda temiz bir gürültü önleme özelliği sunuyor.

APPLE VE ANDROID UYUMLU

Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisi bulunan Beats Studio Buds’ta filtre kullanarak dışarıdan gelen istenmeyen gürültüler engelleniyor. Kullanıcı çevresindeki sesleri duymak istediğinde dışarıya dönük mikrofonları aktif hale getirmek için tek bir düğmeye basarak, şeffaf moda geçebiliyor.

Apple ve Android cihazlar için tek dokunuşla eşleştirme özelliğine sahip Beats Studio Buds, Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Android için Beats uygulamasıyla yerleşik denetimler, cihaz durumu (ör. pil seviyeleri) ve cihaz yazılımı güncellemeleri gibi özellikler kullanıcılarına sunuluyor. Bu özellikler Apple aygıtlarında herhangi bir uygulamaya gerek olmadan iOS’ta yerleşik olarak bulunuyor.

24 SAATE KADAR ÇALMA SÜRESİ

Kulaklıklar, 8 saate kadar dinleme süresi; cebe sığan şarj kutusuysa iki ekstra şarj sunuyor. Diğer bir deyişle Beats Studio Buds kullanıcılarına toplam 24 saate kadar ses çalma süresi sağlıyor. Beats Studio Buds, ANC veya şeffaf mod açıkken 5 saate kadar dinleme süresi sunarken, bu süre, şarj kutusu kullanıldığında toplam 15 saate ulaşıyor. Biraz ekstra güce ihtiyaç duyduğunuzda ise pil seviyesi düşükken 5 dakikalık Fast Fuel şarj ile 1 saate kadar ses çalma süresine sahip olunabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI 1499 TL

Küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı boyda sunulan, IPX4 derecesinde suya ve tere karşı dayanıklı yumuşak silikon kulaklık uçları bulunan Beats Studio Buds, hem iOS'ta “Findme” hem de Android'te cihazı “Find My Device”ı destekleyen ilk Beats ürünü olma özelliği de taşıyor.

iOS ve Android uyumlu Beats Studio Buds Türkiye’de 1.499 TL’den beyaz, siyah ve Beats kırmızısı renk seçenekleriyle satılacak. 2006 yılında Dr. Dre ve Jimmy Iovine tarafından kurulan Beats, 2014 yılında Apple tarafından satın alınmıştı.