Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Apple Music abonelik ücretlerine yüzde 65'e varan zam: Apple Music zamlı öğrenci, bireysel ve aile planı abonelik ücreti ne kadar oldu?

        Apple Music abonelik ücretlerine zam yaptı: Zamlı öğrenci, bireysel ve aile abonelik ücreti ne kadar oldu?

        Dünyanın en çok kullanılan Apple Music uygulaması, Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı. Yüzde 65'e varan zam sonrası aylık öğrenci, bireysel ve aile planı aboneliklerinin yeni ücretleri de belirlendi. İşte, Apple Music zamlı abonelik fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Apple Music, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Hem IOS hem de Android aygıtlarında kullanılan Apple Music abonelik ücretlerine yüzde 65'e varan zam oranında artışa gidildi. Öte yandan, söz konusu uygulama yeni abonelere 1 ay ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. İşte, zamlı Apple Music abonelik ücretleri...

        2

        APPLE MUSIC ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

        Apple Music, Türkiye abonelik ücretlerine yüzde 65'e varan zam yaptı.

        3

        ZAMLI APPLE MUSİC ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Eski fiyat Yeni fiyat
        Öğrenci (Aylık) 19,99 TL 32,99 TL
        Bireysel (Aylık) 39,99 TL 59,99 TL
        Aile (Aylık) 59,99 TL 99,99 TL
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması