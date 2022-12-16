Ayrıca Apple Watch Series 8 serisinin yeni sıcaklık algılama özelliği ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftler aile planlaması için yumurtlama tahminlerini uygulamadan öğrenebiliyor.

İyileştirilmiş döngü tahminleri de yine uygulama içerisinde bulunuyor. Düzensiz, seyrek veya uzun süren, regl olma gibi durumlarda bildirim alınabiliyor.