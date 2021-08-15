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Ara Güler seçkisi Galata Kulesi'nde

Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki Galata Kulesi'nde ziyarete açılacak

Ara Güler seçkisi Galata Kulesi'nde
Ara Güler seçkisi Galata Kulesi'nde
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin iş birliğinde düzenlenecek sergide, Ara Güler'in açıklamalarıyla birlikte teşhire sunulacak 75 siyah beyaz fotoğraf yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un sanatseverlerle buluşturacağı serginin açılışı Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Ara Güler Müzesi Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özkaya, Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Bahar Erbengi ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Ara Güler'in 93'üncü yaş günü olan 16 Ağustos'ta ziyarete açılacak olan Ara Güler Fotoğraf Sergisi için tören saat 11'de düzenlenecek. Sergi Ekim sonuna kadar Galata Kulesinin 3'üncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.

Ara G&uuml;ler (1928 - 2018)
Ara Güler (1928 - 2018)

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020'de restore edilen Galata Kulesi, sonradan eklenen betonarme eklentiler ve kafeterya kaldırılarak, müze işleviyle yeniden ziyarete açıldı.
Roma, Doğu Roma ve Osmanlı gibi üç evrensel uygarlığa başkentlik yapan Galata Kulesinde günümüzden 8 bin 500 yıl geriye uzanan bir tarihe sahip olan ve İstanbul'un bu dönemlerini simgeleyen eser örneklerine de yer verildi.
Haliç girişini kapatan zincirin bir parçasının da görülebildiği kule, 2013 yılında Akdeniz ve Karadeniz'deki Ceneviz Kuleleri ile birlikte UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Giriş kapısının üzerinde, 1832'de Sultan II. Mahmut tarafından yaptırılan tadilatı konu alan Şair Pertev'e ait on altı mısralık kitabenin bulunduğu Galata Kulesi, Türk sanatının her alanına konu olmuş, sinema, fotoğraf, resim ve birçok öykü ve şiirde yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı kulenin müze düzenlemesinde geçici sergilere özel bir önem verdi. Galata Kulesi bugüne kadar 9 sergiye ev sahipliği yaptı.
'Az Bilinen Fotoğraflarıyla Milli Mücadele', 'Gravürlerle İstanbul' ile 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı' sergileri tarihimizde önemli günleri kapsayan bu sergiler arasında yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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