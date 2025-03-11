Öğrencilerin merakla beklediği Nisan ara tatili yaklaşıyor. 9 gün sürecek tatilde hem öğrenciler hem de öğretmenler, eğitim yılına kısa bir mola verecek. Tatilin ardından dönem kaldığı yerden devam edecek ve öğrenciler Haziran ayına kadar okula gitmeye devam edecek. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?