Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre öğrenciler Nisan ayında ara tatile giriyor. Öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Tatil planı yapan veliler “1 hafta ara tatil ne zaman, okullar ne zaman tatil olacak?” sorularına yanıt aradı. İşte, okulların kapanacağı tarih, ikinci dönem ara tatil tarihi