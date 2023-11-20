Ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından ders başı yaptı. Öğrenciler, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Talatpaşa Ortaokulu’nda sabahın ilk saatlerinde okul bahçesini doldurdu.

"MATEMATİK VE SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞTIM"

6’ncı sınıf öğrencisi Ecrin Güneş, ara tatilde iyice dinlendiğini belirterek, "Ara tatilde anneannemler geldi. Onlara Ankara’yı gezdirdik. Ulus’a gittik, bir şeyler aldık. Gezmeye, yemeğe gittik. Biraz fen çalıştım, fen bilimleri dersim biraz kötüydü. Matematik ve sosyal bilgiler çalıştım" dedi.

"ŞİFA GİBİ GELDİ"

Ara tatillerde bilgisayar oyunu oynadığını ifade eden Berk Dayanç, "Çalıştım, kitap okudum. Türkçe, matematik ve fen çalıştım. Cuma, cumartesi, pazar bilgisayar oynadım hep. Ailemle Sokullu’ya gittik. Dinlendim, çok güzeldi. Şifa gibi geldi" diye konuştu.

"AİLEMLE GEZDİM, OYUNLAR OYNADIM"

Öğrencilerden Nevra Nur Kul ise ara tatilde anneannesine gittiklerini söyleyerek, "Kitap okudum, test çözdüm. Arkadaşlarımla oyun oynadım. Türkçe, matematik ve İngilizce test çözdüm. Ailemle gezdim, oyunlar oynadım. Dinlenebildim, kardeşimle oyun oynadım" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

LGS 2 HAZİRAN'DA, YKS 8-9 HAZİRAN'DA

İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınavları gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacakken, üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.