        Haberler Bilgi Gündem ARA TATİL TARİHİ 2025 | Kasım ara tatili ne zaman, ara tatil kaç gün sürecek?

        Kasım ara tatili ne zaman, ara tatil kaç gün sürecek?

        İlkokul, ortaokul, ve lise öğrencileri için ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çaldı. Belirtilen tarihte dersbaşı yapan öğrenciler, kasım ara tatilinin başlayacağı tarihi gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim takvimini yayımlamasının ardından; ara tatil, Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarihler belli oldu. Peki, "Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ara tatil kaç gün sürecek?" İşte Kasım ara tatilinin başlayacağı tarih...

        Giriş: 03.10.2025 - 21:04 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:04
        Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı birinci ara tatilin başlayacağı tarihi, yayımladığı akademik takvimle duyurdu. Ara tatilin başlamasıyla tatilin tadını çıkaracak öğrenciler, kasım ara tatilinin sona ermesiyle dersbaşı yapacak. Bilindiği gibi okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılmaktadır. Peki, "Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ara tatil kaç gün sürecek?" İşte ayrıntılar...

        KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        Ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvim ile belli oldu. Buna göre birinci (kasım) ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

        BİRİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN?

        Kasım ara tatili, hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

        16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

        SÖMESTR - YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Sömestr tatili 16 Ocak Cuma günü başlayacak. Yarı tatili 2 Şubat Pazartesi günü ikinci dönemin başlaması ile son bulacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini dağıtılması ile yaz tatiline girecek.

