Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 ikinci transfer sezonu ne zaman sona eriyor?
Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ereceği tarihe sayılı günler kaldı. Hatırlanacağı gibi Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak tarihi itibarıyla başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ikinci transfer sezonunun sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte Süper Lig'de 2025 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...
Süper Lig’de ikinci transfer sezonunun bitimine yaklaşıldı. Ara transfer sezonu diliminde Galatasaray; Ahmet Kutucu, Lemina ve Morata gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Öte yandan Fenerbahçe; Talisca, Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine bağladı. Bu kapsamda ara transfer sezonunun sona ereceği tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
13 Ocak 2025'te başlayan ara transfer dönemi, 11 Şubat Salı günü sona erecek.
AVRUPA'DA KADRO BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH BU GECE!
Avrupa’da boy gösteren Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA’ya bildirecekleri kadrolara en fazla 3 yeni transfer ekleyebilecek.
İki temsilcimiz de 13 Şubat’taki Avrupa Ligi maçlarında bu transferleri oynatabilecek.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yer alan kulüpler, kadrolarını 6 Şubat’ı 7 Şubat’a bağlayan gece saat 01.00’e kadar teslim edecek.