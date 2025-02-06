Süper Lig’de ikinci transfer sezonunun bitimine yaklaşıldı. Ara transfer sezonu diliminde Galatasaray; Ahmet Kutucu, Lemina ve Morata gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Öte yandan Fenerbahçe; Talisca, Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine bağladı. Bu kapsamda ara transfer sezonunun sona ereceği tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...