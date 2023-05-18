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Arabaya biner binmez sakın klimayı çalıştırmayın!

Havaların ısınması ile beraber arabalarda klimaların kullanımı sıklaşıyor. Ancak özellikle araç yeni çalıştırılırken açılırsa ciddi sorunlara neden olabiliyor. Uzmanlar motoru çalıştırdıktan hemen sonra klimayı kullanmanın oldukça tehlikeli olduğunu belirtiyor. Peki, arabada hemen klimayı açmak neden tehlikeli?

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  • Arabaya biner binmez sakın bunu yapmayın! Klimayı hemen çalıştırmayın!

    KLİMA DİREKT SOLUMANIZA NEDEN OLUYOR

    Çoğu insan arabaya biner binmez klimayı çalıştırıyor. Ancak klimayı hemen çalıştırmak son derece tehlikeli. Araba güneş altında camlar kapalı şekilde uzun süre beklediği için içerisinde kansere yol açan benzen maddesi biriktirir.
  • Arabaya biner binmez sakın bunu yapmayın! Klimayı hemen çalıştırmayın!

    ARABAYA BİNER BİNMEZ HAVALANDIRMAK GEREKİYOR

    Bu nedenle yaz veya kış fark etmeden arabaya oturduğunuzda camları açarak havalandırın daha sonra klimayı çalıştırın. Arabanın içerisinde kötü bir koku olmasa bile bu işlemi mutlaka yapın. 
  • Arabaya biner binmez sakın bunu yapmayın! Klimayı hemen çalıştırmayın!

    YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

    Bazı araştırmalarda arabanın içerisinde biriken benzen miktarı çok az olduğu için tehlikeye yol açmayacağı söylenir. Ancak yinede tehlike içeren bir zehirli gaz olan benzen genellikle yaz aylarında daha çok ortaya çıkıyor.
  • Arabaya biner binmez sakın bunu yapmayın! Klimayı hemen çalıştırmayın!

    PLASTİK PARÇALAR NEDENİYLE OLUŞUYOR

    Bu bileşen aracın içindeki plastik parçalar nedeniyle birikiyor ve insan sağlığını son derece tehlikeye atıyor. Benzen, kemiklerde zehirleme, böbreklere ve karaciğere ciddi hasarlar verme potansiyeline sahip. Ayrıca kansızlığa neden olaarak beyaz kan hücrelerini azaltıyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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