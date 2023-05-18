YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Bazı araştırmalarda arabanın içerisinde biriken benzen miktarı çok az olduğu için tehlikeye yol açmayacağı söylenir. Ancak yinede tehlike içeren bir zehirli gaz olan benzen genellikle yaz aylarında daha çok ortaya çıkıyor.