Lille'den bir Türk'e daha kanca!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın taliplisi olduğu konuşulan Al-Ittihad'ın başkanı Anmar Al-Haili konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Al-Haili açıklamasında kulübün zorlu bir mali problem döneminden geçtiğini belirterek Aboubakar'a teklif yaptıklarına dair söylentiler için "Vincent Aboubakar'ı Al-Ittihad'a getirmek için resmi bir teklif yapmadık. Benim önceliğim var olan oyuncuların maaşlarını ödemek. Aboubakar veya başka biriyle transfer görüşmesi yapılmadı" sözlerini kullandı.