Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. 25 Kasım'da binlerce aday arabuluculuk sınavında ter döktü. 5 bin kişinin alınacağı arabuluculuk sınavıyla ilgili detaylar haberimizde...

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınav sonuçlarıyla ilgili henüz Adalet Bakanlığı'ndan ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden bir açıklama gelmedi.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Arabuluculuk sınavına katılan adaylar sonuçlara, www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.