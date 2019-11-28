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HaberlerGündem

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı'ndan arabuluculuk sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi mi?

Arabuluculuk sınav sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce hukuk fakültesi mezunu arabuluculuk için yazılı sınava girdi. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınavı

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. 25 Kasım'da binlerce aday arabuluculuk sınavında ter döktü. 5 bin kişinin alınacağı arabuluculuk sınavıyla ilgili detaylar haberimizde...

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınav sonuçlarıyla ilgili henüz Adalet Bakanlığı'ndan ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden bir açıklama gelmedi.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Arabuluculuk sınavına katılan adaylar sonuçlara, www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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