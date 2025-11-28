Habertürk
        Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine indirim geldi! İşte 28 Kasım 2025 güncel motorin benzin ve LPG fiyatları...

        Motorin ve benzine indirim geldi

        Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş motorine ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi. Fiyatlar tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 07:40 Güncelleme: 28.11.2025 - 07:40
        Akaryakıta çifte indirim geldi
        Petrol, yatırımcıların bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısına odaklanması ve ABD öncülüğündeki Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme çabalarını değerlendirmesiyle en uzun aylık kayıp serisine doğru ilerliyor.

        Brent petrol, Perşembe günü görülen hafif yükselişin ardından varil başına 63 doların üzerinde yatay seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki bu aylık kayıp ve rafineri marjlarındaki gerileme motorin ve benzine indirim olarak yansıdı.

        Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi. Fiyatlar tabelalara yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 55.55 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

