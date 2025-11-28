Petrol, yatırımcıların bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısına odaklanması ve ABD öncülüğündeki Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme çabalarını değerlendirmesiyle en uzun aylık kayıp serisine doğru ilerliyor.

Brent petrol, Perşembe günü görülen hafif yükselişin ardından varil başına 63 doların üzerinde yatay seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki bu aylık kayıp ve rafineri marjlarındaki gerileme motorin ve benzine indirim olarak yansıdı.

Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi. Fiyatlar tabelalara yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.73 TL

Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.23 TL

Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.55 TL

Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.