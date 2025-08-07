Habertürk
Habertürk
        Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi, tabela değişti: İşte 7 Ağustos 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Motorine indirim geldi

        Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 75 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 08:27 Güncelleme: 07.08.2025 - 08:27
        Motorine indirim geldi
        Petrol fiyatları perşembe günü yükselişe geçerek beş günlük düşüş serisini sona erdirdi. Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri, yüzde 0,3 artışla 67,09 dolara yükselirken; ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,3 artışla 64,57 dolardan işlem görüyor.

        Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 75 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı.

        Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

        LPG litre fiyatı: 26.51 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

        LPG litre fiyatı: 26.40 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 52.53 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

        LPG litre fiyatı: 26.33 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

