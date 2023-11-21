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        Haberler Gündem 3. Sayfa Araca 34 mermi isabet etti: 1 ölü

        Mersin'de uzun namlulu silahla taradılar! 34 merminin isabet ettiği araçta öldü

        Mersin'de hafif ticari araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. 34 merminin isabet ettiği araçta bulunan Tuncay Gengeç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarken kaza yapan zanlı, bir motosikleti gasp etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:54 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:54
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        Araca 34 mermi isabet etti: 1 ölü
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        Mersin'in Tarsus ilçesi Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında hafif ticari aracına binen Tuncay Gengeç'e (44) uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gengeç, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gengeç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlının olay yerinden kaçtığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtığını tespit etti.

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